Pit bull mata morador de rua em Minas O morador de rua Jovenir Marcos de Araújo, de 52 anos, foi morto anteontem ao ser atacado por um cão pit bull, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, ele foi surpreendido pelo cão na rua, no bairro Bom Retiro. O dono do cão, Jeferson do Carmo, disse que o pit bull havia fugido. Ele prestou depoimento e foi liberado. Em São Paulo, uma menina de 9 anos também foi atacada por um pit bull, na zona leste. Socorrida, ela passa bem.