Pitbull arranca orelha de menino de 2 anos em MG

O menino Kevin Luís Souza Nonato, de 2 anos, teve a orelha esquerda arrancada por um cão da raça Pitbull, na tarde de quinta-feira, 28, no bairro Jardim Leblon, em Belo Horizonte. O menino também teve fraturas na face e na mandíbula, segundo informações do hospital João XII, para onde a criança foi levada. Veja também: Todas as notícias sobre ataques de pitbull A criança está internada no CTI do hospital e está consciente. Seu quadro de saúde é estável, de acordo com o hospital. Na quinta, ele passou por várias cirurgias para reparação dos ferimentos e está sendo acompanhado por médicos otorrino, plástico e buco-maxilo. A Polícia Militar foi acionada e sacrificou o cão, porque no local havia outra criança que corria o risco de também ser atacada. Não há informações sobre o que teria causado o ataque.