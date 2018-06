Pitbull ataca e fere criança de 5 anos no interior de SP Um cachorro da raça Pitbull atacou e feriu um menino de 5 anos nesta terça-feira em Mogi Guaçu, a 166 km da Capital. A criança pretendia alimentar o cão quando sofreu o ataque. Com ferimentos no rosto, a vítima foi socorrida por volta das 16 horas na Santa Casa da cidade, onde passou por uma cirurgia plástica, informou o site EPTV. O menino apresenta quadro clínico estável e permanece internado. O animal foi recolhido pela polícia.