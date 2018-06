Pitbull ataca garoto de oito anos na zona leste em São Paulo Um cão da raça Pitbull atacou um menino de oito anos, que brincava na casa de um amigo, por volta das 12h30, desta quarta-feira, na Rua Jundiaí do Sul, na Vila Antonieta, zona leste da capital paulista. De acordo com o sargento da Polícia Militar, Adalto Ferreira Marques, o cachorro era do pai do amigo do menino e ficava no quintal da casa. "A criança abriu a porta do quarto que dava para o quintal e foi atacada pelo cão. Como não havia nenhum adulto na casa, as crianças procuraram os vizinhos, que chamaram a polícia", disse Marques. A vítima, que foi socorrida pelo sargento, teve ferimentos leves na cabeça, nas pernas, nos braços e nas costas, e está sendo atendida no pronto-socorro do Hospital Municipal Jardim Iva Doutor Benedicto Montenegro. Segundo o policial militar, o proprietário do cão deve responder pelo crime de lesão corporal e o animal deve ser encaminhado ao Centro de Zoonoses da cidade ainda hoje.