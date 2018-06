Pivô do 'mensalão do DEM' vota em silêncio Pivô do escândalo do "mensalão do DEM" de Brasília, responsável pelos vídeos e revelações que afastaram o então favorito José Roberto Arruda da disputa pelo governo do Distrito Federal, o delegado Durval Barbosa votou ontem em silêncio, no Centro de Ensino Fundamental, na cidade satélite do Guará.