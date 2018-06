Planalto lamenta desfecho em momento ruim

Dilma não esconde, segundo assessores, o desapontamento com Jobim especialmente na questão dos mortos políticos. O "descaso" do ministro em relação à área coloca em xeque, na avaliação do Planalto, a ideia de que o ministro conseguiu "institucionalizar" a pasta da Defesa, criada em 1995. Jobim deixou incompleto o trabalho de transição da área militar.

Ainda no governo Lula, em 2010, ele ensaiou uma demissão conjunta com os comandantes das Forças Armadas após o Planalto manifestar interesse em criar uma Comissão da Verdade. Lula enxergou o episódio como um sintoma da "tristeza" do ministro que não conseguiu reconquistar espaço na política, após anos usando a toga do Supremo Tribunal Federal, e dobrar líderes do PMDB, para assegurar o posto de vice na chapa de Dilma nas eleições de 2010.

A pedido de Lula, Dilma manteve Jobim no cargo, mas se sentia incomodada com o descaso do ministro em relação ao tema.