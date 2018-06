Planalto quer ''''poder demitir''''

O presidente Lula defendeu ontem mudanças nas agências reguladoras para permitir demissão dos diretores indicados se o modelo não estiver funcionando. ''''Quem nomeia tem de ter o poder de demitir'''', disse, na reunião do Conselho Político. Na prática, ele fez coro com declarações do ministro da Defesa, Nelson Jobim, que condenou o ''''engessamento'''' das agências. Lula afirmou que vai rediscutir o projeto de reestruturação das agências com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, logo que voltar da viagem que fará ao México e a países da América Central e Caribe, na próxima semana. O Planalto estuda a hipótese de encaixar no projeto, que tramita na Câmara, salvaguardas para permitir a demissão dos diretores. Hoje, eles são indicados, mas têm mandatos fixos. O governo planeja incluir no projeto dispositivos para permitir que Legislativo e Executivo proponham o ''''voto de desconfiança'''', com o objetivo de derrubar diretores ineficientes em caso de problemas nas agências. ''''Não é possível que esses mandatos sejam imutáveis'''', afirmou Lula na reunião, segundo participantes. ''''E se a pessoa comete um erro, como fica?'''' Ele lembrou que na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) os mandatos são de cinco anos, ''''maiores que os do presidente da República''''. O deputado Leonardo Picciani (PMDB-RJ), relator do projeto, admitiu a necessidade de mudanças no texto. ''''De fato é preciso haver uma salvaguarda, mas a possibilidade de exoneração dos diretores não pode ser simples, pois isso causaria muito impacto no modelo de autonomia das agências. Agora, o mandato fixo não pode servir de guarda-chuva para premiar a incompetência.'''' A bancada do PT na Câmara formou comissão para estudar e propor mudanças ao projeto. ''''As agências não podem ter autonomia exagerada. Elas não podem ser prisioneiras nem do mercado nem dos interesses políticos'''', disse o deputado José Genoino (PT-SP). Ele propôs que os senadores tenham assessoria técnica nas sabatinas dos indicados para ocupar cargos de direção nas agências. Na semana passada, reportagem do Estado revelou que, dos cinco diretores da Anac, apenas um tem perfil técnico. Ao assumir a Defesa, dia 26, Jobim admitiu a necessidade de mudanças. ''''Vamos ver se a modelagem da Anac serve para a aviação brasileira. Se precisar alterar, vamos alterar. Não podemos ficar engessados.''''