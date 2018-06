Planalto reformado será entregue amanhã As obras de reforma do Palácio do Planalto, que deveriam ter sido concluídas até 30 de março, serão entregues amanhã para a Secretaria de Administração da Presidência. A ideia inicial era que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pudesse voltar para o seu gabinete em 21 de abril, aniversário de 50 anos de Brasília. Apesar de as obras, oficialmente, serem entregues nesta segunda, o presidente Lula deve demorar a se mudar. Seu gabinete deve ser entregue apenas em julho. Até lá, a sede do governo continuará a funcionar no Centro Cultural do Banco do Brasil.