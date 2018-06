''Plano B'' para vice de Serra agrada todas as alas do PP

A candidata petista a presidente, Dilma Rousseff, perdeu terreno no partido aliado que comanda o Ministério das Cidades e o nome de Dornelles ganhou força real para compor a chapa adversária.

O objetivo do anúncio do presidente do PP como perfil ideal para encarnar o "plano B" dos tucanos teve o objetivo imediato de reduzir a pressão sobre Aécio para compor a chapa puro-sangue com Serra. Passados 60 dias, no entanto, o PP está rachado em três e a presidenciável petista tem apenas uma parte do apoio da legenda.

Dirigentes do PP avaliam que, ao final, o que vai ditar a direção do partido será a expectativa de poder que cada candidatura presidencial representar no fim de junho. Mas, por hora, a ideia de ter Dornelles na vice da chapa tucana não desagrada ninguém. Ao contrário, anima os pepistas.