Plano beneficia 44 mil famílias O Programa de Recuperação dos Mananciais prevê investimentos de R$ 1,22 bilhão em obras de urbanização e infraestrutura nas regiões das bacias da Guarapiranga, da Billings, do Alto Tietê-Cabeceiras, da Cantareira e de Cotia. A meta é concluir as obras até 2011 em 45 favelas, beneficiando 44.490 famílias no entorno da Guarapiranga e da Billings. Essa etapa teve início em julho de 2008. Estão previstos 42 quilômetros de drenagem e canalização, 112 quilômetros de rede de água e 186 quilômetros de redes de esgoto. As verbas para as obras vêm dos governos de São Paulo e da União (pelo Plano de Aceleração do Crescimento), das prefeituras de São Paulo, São Bernardo do Campo e Guarulhos e de financiamentos do Banco Mundial e da Sabesp.