As comissões de Direitos Humanos e Minorias e de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara farão amanhã uma audiência pública com o ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, para discutir o polêmico 3.º Programa Nacional de Direitos Humanos. Prevista para começar às 14h, no plenário 5 da Câmara, a audiência será transmitida ao vivo pelo sistema WebCâmara (www.camara.gov.br/cdh).