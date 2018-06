Plantação com 60 mil pés de maconha é destruída em Pernambuco

SÃO PAULO - A Polícia Militar (PM) destruiu 60 mil pés de maconha no sábado, 16, no Distrito de Lajedo, na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Durante a operação da PM, oito suspeitos de tráfico de drogas e porte ilegal de armas foram presos.

A plantação da droga estava localizada nas proximidades do UR-4/Projeto Maria Tereza, que fica na zona rural do município. Com os presos foram apreendidos um facão, seis recipientes contendo pólvora e chumbo, 11 cartuchos do calibre 28 e 31 do calibre 36, um revólver 38, três espingardas, 25 gramas de maconha pronta para consumo, e folhas de talões de cheque.