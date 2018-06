Platéia vaia Madonna por causa de atraso de 1h35

Madonna atrasou em 1h35 sua apresentação de ontem no Maracanã e recebeu vaias e xingamentos da platéia. Mas depois que o show "Sticky & Sweet" começou os fãs se acalmaram. Sem o incômodo da chuva que caiu no domingo, o público, estimado em 55 mil pessoas e menor do que o da estréia, conseguiu aproveitar melhor o espetáculo. Animada e comunicativa, Madonna dançou mais do que no show de domingo e contagiou o público carioca. Anteontem, por causa do piso escorregadio, ela caiu duas vezes no palco. Na última música, Give it To Me, a cantora voltou ao palco com uma camisa do Brasil. À tarde, no caminho para o estádio, três dos quatro carros que levavam Madonna bateram levemente um no outro. O incidente não causou maiores transtornos e o trajeto da artista até o local do show durou cerca de 16 minutos. Madonna saiu do Hotel Copacabana Palace, onde está hospedada, às 15h57. O movimento ao redor do hotel aumentou assim que parou de chover. Alguns fãs tentavam conseguir uma imagem da cantora, mas ela não apareceu. Segundo um hóspede do hotel, Madonna está sempre de óculos escuros, anda olhando para baixo e prefere utilizar o elevador de serviço.