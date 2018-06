Plaza de NY revive bons tempos

Até fechar as portas, há dois anos, o Salão de Baile do Hotel Plaza, em Nova York, foi uma referência para debutantes, noivas e festas beneficentes. Agora, quando reabrir no último trimestre do ano, vai encontrar uma feroz competição no mercado de eventos de luxo. A reabertura do salão, a um custo de US$ 12,5 milhões, faz parte de uma grande reforma do Plaza, que passará a ter conjuntos de apartamentos e lojas. A empreitada custou US$ 400 milhões, US$ 50 milhões a mais do que o previsto no início da remodelação do hotel, que completa seu centenário em outubro. Com toda a sua mística - tendo como ápice o "Black & White Ball", lendário baile de máscaras que o escritor Truman Capote organizou em 1966 -, o Salão de Baile parecia vulnerável a conceitos como lucros e participação de mercado. Pois terá de se adaptar à realidade. Nova York é o maior mercado de eventos de luxo dos Estados Unidos. O empresário Malcolm Knapp, chefe da consultoria de restaurantes em Manhattan que leva seu nome, calcula em US$ 1 bilhão o montante movimentado em promoção de festas em espaços chiques da cidade. Nos últimos anos, os próprios clientes de luxo evoluíram, "passando de milionários a bilionários", segundo Preston Bailey, que já promoveu eventos para gente como os atores Bill Cosby e Catherine Zeta-Jones. "Eles querem o melhor de tudo." A Elad Properties, que adquiriu o Plaza por US$ 675 milhões em 2004, firmou um contrato de 25 anos com a Plaza Events e a Delaware North Companies - duas empresas de ponta no setor de eventos - para dar ao salão de 446 metros quadrados o mesmo visual que tinha em 1929. Só o custo dessa reforma é semelhante ao da construção do hotel, em 1907. A capacidade do salão será, em jantares, para 500 pessoas sentadas. Os candelabros originais estão sendo consertados e polidos; a pintura da época, refeita; e os seis murais a óleo no teto, exibindo anjos, vão passar por restauração. Além disso, um espaço auxiliar de 241 metros quadrados está sendo construído para servir como área de coquetéis, salas de reunião e espaço para festas de casamento. Haverá dois novos elevadores dourados para o salão, que fica no terceiro andar. Outra novidade será uma mesa de chef, em que convidados poderão experimentar a agitação da cozinha em primeira mão. A Elad pretende recuperar mais que o nicho vintage do grande salão: eles querem que o espaço signifique novamente um estilo de vida, assim como foi durante gerações. Lá foi, por exemplo, o centro de recepções nupciais para a socialite Patricia Kennedy e o ator Peter Lawford e, claro, o casal hollywoodiano Zeta-Jones e Michael Douglas. AMPLIAÇÃO Antes de sair do papel, a ampliação do Plaza recebeu diversas críticas. Em abril de 2005, reagindo a protestos contra a conversão parcial do hotel em um condomínio de apartamentos, o prefeito Michael Bloomberg costurou um acordo que preservou quase a metade dos quartos e manteve o emprego de mais de um terço de seus 900 funcionários. O novo Plaza terá 282 quartos e suítes de hotel - dos quais 152 podem ser ocupados por até quatro meses por ano. Ele terá também outros 181 apartamentos residenciais, que foram vendidos por preços que variaram de US$ 2,5 milhões a mais de U$ 50 milhões.