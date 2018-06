Plenário da corte só esteve completo em 5 das 33 sessões As ausências têm sido uma regra nas sessões do Supremo Tribunal Federal (STF) deste ano. O plenário do tribunal esteve completo em apenas 5 das 33 sessões realizadas desde o início do ano e que foram publicadas no "Diário da Justiça", conforme levantamento recente feito pela reportagem.