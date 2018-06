Plínio bancou mais da metade do valor gasto pelo PSOL O candidato à presidência da República pelo PSOL, Plínio de Arruda Sampaio, bancou 52,7% da própria campanha, de acordo com a prestação de contas entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De uma receita total de R$ 99.245, Plínio doou R$ 52.265 - o que inclui o valor estimado de R$ 22 mil pelo uso de seu automóvel particular na campanha, computados como uma espécie de empréstimo.