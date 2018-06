Plínio não tem imóvel de R$ 1 milhão O candidato Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, considerou "injuriosa" a informação divulgada na sexta feira pelo Estado, segundo a qual ele "mora num apartamento de um milhão de reais". No pedido de retificação enviado ao jornal por seu advogado, afirma-se que "essa informação é falsa, pois o candidato reside com sua família em uma casa alugada no bairro do Alto de Pinheiros, em São Paulo".