PM abre 450 vagas para soldados em São Paulo A Polícia Militar de São Paulo abrirá 450 vagas para soldados que trabalharão no Comando de Policiamento da capital paulista. As inscrições para o concurso acontecem de 20 a 25 de maio. Os interessados devem retirar o formulário a partir do próximo dia 20 nos Comandos de Policiamento de Área 4 e 9, na zona leste, e entregá-lo preenchido com os documentos necessários no mesmo local. A taxa de inscrição é de R$ 31,56. Os candidatos deverão passar por exames escolares, psicológicos, de redação, saúde, condicionamento físico e de investigação social. Os interessados podem tirar dúvidas sobre o concurso através do Disque PM: 0800 - 555190.