PM abre concurso para soldados temporários A Polícia Militar do Estado de São Paulo vai abrir inscrições para o preenchimento de 1.274 vagas na capital e 229 vagas na região de Campinas para o posto de soldado PM temporário. Os selecionados exercerão funções no serviço administrativo, como auxiliares de saúde e na defesa civil. As fichas de inscrição devem ser retiradas, nos postos determinados pela PM, entre os dias 3 e 5 de junho, das 8 às 19 horas. Os candidatos também deverão pagar a taxa de inscrição, no valor de uma Ufesp, equivalente a R$ 10,52. É preciso levar identidade (original e uma cópia). A entrega das fichas de inscrição, preenchidas, deverá ser feita nos dias 6 e 7 de junho. Os candidatos devem ter idade entre 18 e 23 anos incompletos. Os documentos exigidos na fase final do concurso são: certificado de conclusão do 1º grau ou histórico escolar ou documento expedido pelo órgão competente com firma reconhecida em cartório, certificado de reservista ou dispensa da incorporação (candidato masculino). É preciso apresentar documento atestando as condições para a realização dos exames físicos e de antecedentes criminais. Serão realizados exames de condicionamento físico e investigação social pela polícia militar. A retirada das fichas pode ser realizada em diversos pontos escolhidos pela PM em São Paulo e na região de Campinas. Maiores informações sobre esses postos podem ser obtidas pelo Disque PM: 0800-55-5190.