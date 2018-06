PM abre inscrições para soldado temporário em Campinas A Polícia Militar do Estado de São Paulo abre hoje inscrições para 1.274 vagas na capital e 229 vagas na região de Campinas para soldado PM temporário. Os selecionados exercerão funções no serviço administrativo e defesa civil. As fichas de inscrição devem ser retiradas nos postos (para informações dos locais o telefone é 0800-55-5190) entre hoje e quarta-feira, das 8 às 19 horas. A taxa é de R$ 10,52. O candidato deve levar o RG (original e uma cópia).