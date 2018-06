PM apreende 120 quilos de maconha no interior de SP Policiais militares do município de Garça, no interior de São Paulo, apreenderam no início da madrugada de hoje cerca de 120 quilos de maconha que eram transportados num veículo. Por volta das 0h30 a polícia abordou a picape Chevy 500 de placas CSN-1871, de Santo André (SP), que trafegava na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), e descobriram que nas laterais do veículo havia fundos falsos onde estavam escondidos 106 tijolos da droga. Duas pessoas foram presas e encaminhadas para a delegacia de Garça.