PM apreende 140 quilos de cocaína dentro de carro em SP

A Polícia Militar apreendeu 140 quilos de cocaína por volta das 12h10 desta terça-feira, 16, em Guaianases, na zona leste de São Paulo.

Veja também:

PM prende jovem com dinamite na mochila em Juiz de Fora

Os agentes desconfiaram de um carro que estava estacionado com danos de um possível acidente de trânsito na Rua João de Siqueira Alves, altura do número 772. Dentro do veículo foram encontrados 140 quilos de cocaína, 2 revólveres calibre 38, uma pistola 380, além de munições para as armas. A ocorrência foi registrada no 68º Distrito Policial, em Lageado.