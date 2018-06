PM apreende 2,62 t de maconha pronta para consumo na BA

A Polícia Militar realizou, na terça-feira, a maior apreensão de maconha pronta para consumo no ano na Bahia. Em uma ação que visava a prender dois assaltantes, no município de Canudos, 413 quilômetros ao norte de Salvador, a PM localizou 2,62 toneladas da droga, embalada em 160 sacos de nylon, em uma fazenda do povoado de Alto Redondo. Segundo a assessoria da Secretaria de Segurança Pública, a Companhia de Ações na Caatinga da PM recebeu informações anônimas sobre duas pessoas que estariam realizando assaltos a fazendas da região. Uma equipe foi averiguar os dados. Chegando ao local indicado, por volta das 12 horas, os policiais foram recebidos a tiros por um homem, armado com um revólver e uma pistola. Enquanto o tiroteio ocorria, outros cerca de 15 homens fugiram da fazenda, pela mata. O atirador também conseguiu escapar, mas deixou cair o revólver na fuga. Na área, além da droga, os policiais localizaram sete plantações de maconha e apreenderam uma espingarda, um carro, uma prensa, uma balança de precisão e vários eletrodomésticos. A droga foi encaminhada para a sede da Polícia Federal em Juazeiro. A PM ainda empreende buscas na região para localizar os fugitivos.