PM apreende 2 ônibus com contrabando em SP Policiais militares da 1ª Companhia do 13º Batalhão detiveram, para averiguação, 18 pessoas acusadas de contrabando no centro da capital paulista por volta das 5h30 desta manhã. O grupo estava dividido em dois ônibus de turismo vindos do Paraguai e estacionados na Rua Plínio Ramos, no Brás. Dentro dos dois veículos, os policiais encontraram dezenas de caixas lacradas, todas com produtos contrabandeados, nenhum deles apresentava nota fiscal. A PM desconfia de que tudo seria descarregado na Galeria Pajé, na Rua 25 de Março, palco de atos de vandalismo na semana passada quando agentes da Força-Tarefa realizaram uma megablitz que apreendeu mais de R$ 3 milhões em mercadorias contrabandeadas. Os policiais militares encaminharam os detidos à sede da Polícia Federal, na Rua Antonio de Godói, no Centro. O valor da mercadoria apreendida e o tipo de produto encontrado nos ônibus ainda não foram informados.