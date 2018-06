PM apreende 200 quilos de cocaína na Castelo Branco Cerca de 200 quilos de cocaína foram apreendidos pela A Polícia Militar no pedágio situado na altura do quilômetro 33 da Rodovia Castelo Branco, em Barueri, na Grande São Paulo. A droga estava escondida em sacos de lixo dentro do porta-malas de um Volkswagen Gol preto. Dois casais que estavam no carro foram presos. Uma das mulheres já tinha passagem por tráfico de entorpecentes. A ocorrência está sendo registrada na Delegacia de Polícia de Itapevi. A suspeita é de que o entorpecente seria levado para Itapetininga, no interior do Estado.