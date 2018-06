PM apreende 300 quilos de maconha em Manguinhos, no Rio

RIO DE JANEIRO - A Polícia Militar apreendeu 300 quilos de maconha no complexo de Manguinhos, conjunto de favelas da zona norte do Rio de Janeiro. A droga foi encontrada em uma casa na manhã deste domingo, 28, por cães farejadores do Batalhão de Ação com Cães da PM. Os policiais descobriram ainda carregadores e munição para fuzis.

Foi o maior volume de drogas apreendido na região desde a ocupação do conjunto de cinco favelas pelas forças de segurança, na madrugada do dia 14 de outubro. Segundo o governo do Estado, Manguinhos receberá uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) até dezembro. O material apreendido foi levado para a 21ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.