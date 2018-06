PM apreende 300 quilos de maconha em Ribeirão Preto Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a apreender cerca de 300 quilos de maconha. A droga foi apreendida em uma casa no bairro Planalto Verde, na tarde desta terça-feira. No momento da apreensão, a casa estava vazia, informa a TV Globo. A droga estava embalada em sacos plásticos e, no local, também foi apreendida uma balança de precisão.