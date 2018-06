PM apreende 54 Kg de maconha em Presidente Prudente A Polícia Militar do Estado de São Paulo apreendeu, no início da noite de segunda-feira, 15, cerca de 54 quilos de maconha que estavam em uma casa localizada em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Os policiais militares chegaram ao local após denúncia anônima informando que uma pessoa estava conduzindo uma carriola cheia de maconha para ser enterrada em local próximo. Os policiais não encontraram nenhuma pessoa no lugar, mas a droga foi localizada no quintal de uma casa vazia. Ninguém foi preso.