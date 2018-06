PM apreende armas e celulares em presídio de Taubaté Oitenta e sete policiais militares do 3º Batalhão de Choque encontraram hoje no Centro de Detenção Provisória de Taubaté, no interior de São Paulo, vários telefones celulares, drogas e armas em poder dos detentos. Segundo informações da PM, os objetos foram encontrados durante revista que começou hoje de manhã e terminou no início desta tarde. Foram encontrados cinco telefones celulares, dois carregadores, 10 espetos, duas facas, uma broca e uma serra. Além disso, foram localizadas 77 trouxinhas de maconha.