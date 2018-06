PM apreende caça-níqueis e CDs piratas na zona sul de SP A Polícia Militar recebeu denúncia anônima sobre a existência de um possível depósito de armas na zona sul de São Paulo. Chegando à Avenida Cupecê, 2.974, os PMs se depararam com uma casa de jogos. Lá foram apreendidas diversas máquinas caça-níqueis, além de 800 CDs piratas que estavam estocados. Apenas um homem com um coldre (estojo porta-armas) foi preso em flagrante. O caso está sendo registrado no 43º Distrito Policial, na zona sul.