PM apreende drogas em saveiro turístico no Rio A Polícia Militar encontrou ecstasy, cocaína, maconha e outras drogas em um saveiro que estava cheio de turistas estrangeiros que vieram passar o carnaval no Rio de Janeiro. A PM foi ao barco devido a uma denúncia anônima. Usando helicóptero e outro barco na operação, os policiais entraram no saveiro quando ele estava passeando pela Baía de Guanabara e o fizeram voltar à Marina da Glória, de onde tinha saído. O responsável pelo passeio, o proprietário e três marinheiros do saveiro foram levados para prestar depoimento na 9a Delegacia de Polícia, no Flamengo, que registrou o caso. Até o início da noite, eles continuavam depondo na 9ª DP.