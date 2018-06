A Polícia Militar apreendeu nesta segunda-feira, 10, durante patrulhamento no Morro da Providência, no Centro do Rio, uma espada ninja, uma capa de colete balístico, 462 trouxinhas de maconha, 1 kg de maconha prensada e um rádio transmissor.

O material foi encontrado dentro de uma casa após denúncia ao Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais. A ocorrência foi encaminhada para o 4ªDP.