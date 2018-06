PM apreende fardas falsas do Batalhão de Choque na zona norte do Rio

SÃO PAULO - Policiais militares apreenderam fardas camufladas parecidas com as utilizadas pelo Batalhão de Choque durante patrulhamento na região da Comunidade do Chaves, em Honório Gurgel, na zona norte do Rio, nesta quinta-feira, 18.

Antes da abordagem, os bandidos fugiram e houve troca de tiros. Na fuga, eles deixaram pra trás, além das fardas, uma réplica de pistola, um caderno de anotações, um rádio transmissor e drogas. O entorpecente ainda não foi contabilizado. Ninguém foi preso.