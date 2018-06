PM apreende fuzil escondido em bolsa de instrumento musical no Rio

RIO - A Polícia Militar apreendeu nesta quinta-feira, 17, um fuzil AK-47 e 146 munições para calibre 7.62 na comunidade do Vidigal, zona sul do Rio, informou a Secretaria Estadual de Segurança Pública. A arma e as munições estavam escondidas dentro de uma bolsa para instrumento musical. Com a apreensão, sobe para 75 o número de fuzis recuperados até o momento na operação denominada Choque de Paz, que começou na madrugada do último domingo.

Desde o início da operação, foram apreendidos 146 motos e dois carros nas comunidades da Rocinha, Chácara do Céu e Vidigal. Os policiais também encontraram 62 máquinas caça-níqueis e 47 radiotransmissores, além de várias baterias e carregadores.

O número de armas de fogo (carabinas, espingardas, fuzis, lança-rojões, metralhadoras, pistolas e submetralhadoras) apreendidas na operação chega a 132. Até o momento, os policiais também apreenderam cerca de 24 mil munições.

Durante a operação, segundo a secretaria, a polícia apreendeu 165 quilos (kg) de cocaína, 127 kg de maconha e 60 kg de pasta base de coca. Foram apreendidas também 135 pedras de crack e 38 comprimidos de ecstasy.

Ainda de acordo com o balanço da secretaria, a polícia fechou três centrais de TV a cabo clandestina e apreendeu 17 receptores e quatro decodificadores. Durante a operação também foram recuperados uniformes de policiais.