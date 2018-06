PM apreende granadas e armas na zona sul do Rio

SÃO PAULO - Policiais militares apreenderam na manhã desta sexta-feira, 6, duas granadas e uma espingarda na comunidade Pereira da Silva, em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro.

Agentes do 2°BPM (Botafogo) foram até o local após receberem informações do disque denúncia. Ninguém foi preso. O material apreendido foi encaminhado para 9ª DP, no Catete.

Zona oeste. O Batalhão de Choque apreendeu hoje 64 motos e uma van em situação irregular em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. A operação do Projeto Garupa foi realizada na área do 18º BPM e contou com cerca de 80 policiais militares.