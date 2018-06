PM apreende quase 400 quilos de maconha no centro de SP A Polícia Militar apreendeu, às 6 horas desta sexta-feira, 3, 397 quilos de maconha, dentro de um veículo Palio, próximo ao terminal de ônibus Parque Dom Pedro, no centro de São Paulo. A droga estava escondida em 11 caixas no porta-malas e nos bancos do veículo. De acordo com PM, somente uma mulher, Rosimeire Oliveira Gomes, de 26 anos, ocupava o veículo. Ela negou conhecer o conteúdo das caixas e disse que havia retirado a ´encomenda´ de um ônibus vindo do Paraguai que havia chegado ao Parque Dom Pedro. A ´carga´ seria levada a um estacionamento na região do Cambuci. Rosimeire foi encaminhada ao 1º Distrito Policial (DP), na região da Liberdade.