PM apreende R$ 15 mil em notas falsas no Paraná

SÃO PAULO - Cerca de R$ 15 mil notas falsas foram apreendidas pela Polícia Militar em Cascavel, no Paraná, durante fiscalização em um ônibus que seguia para o Rio de Janeiro, neste fim de semana. Uma pessoa foi presa.

Segundo a Agência Estadual de Notícias, Adilson Oliveira do Carmo, de 30 anos, foi detido com R$ 15 mil em notas falsas durante operação realizada na Avenida Tancredo Neves, Bairro Santo Onofre, em um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu ao Rio.

O dinheiro falso foi localizado durante revista pessoal a Adilson, que levava as notas de R$ 50,00, em três embalagens dispostas na cintura e nos tornozelos. O homem também possuía em sua bagagem uma caneta Money test, utilizada para identificação de notas falsas.

Segundo a polícia, o suspeito informou que as recebeu em Foz do Iguaçu e iria repassá-las na cidade do Rio de Janeiro. Adilson foi encaminhado juntamente com o dinheiro falso à Delegacia de Polícia Federal.