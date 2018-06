PM apreende uma tonelada de maconha em Várzea Paulista Na noite de domingo a Polícia Militar prendeu três traficantes e apreendeu mais de uma tonelada de maconha em Várzea Paulista, no interior de São Paulo. A prisão foi realizada por volta das 21h30 por policiais do 49º Batalhão do Interior. De acordo com a pessoa que fez a denúncia no 190, haveria um caminhão com carga suspeita em uma chácara da cidade, no Jardim Bertioga. Ao chegar ao local, os policiais flagraram vários homens transferindo uma carga de maconha de um caminhão Scania azul, com placas de Foz do Iguaçu (PR). Os supeitos esconderam a maconha sob 2,5 mil caixas de papelão contendo uva passa. A nota fiscal da fruta é de origem argentina e a mercadoria estava avaliada em R$72 mil. Na chegada da polícia, a droga estava sendo transferida para uma Fiat Strada e uma Ford Courrier cinzas, e para um Golf vermelho. Alguns suspeitos conseguiram fugir, mas dois deles acabaram presos. Fabiano dos Santos, de 20 anos, de Várzea Paulista, confessou que descarregava a droga e Guilherme Rafael de Oliveira Gutierrez, de 19, disse que era filho do dono do terreno. Quatro homens conseguiram fugir. Segundo a polícia, havia no caminhão um total de 1.228 quilos de maconha embalada em tabletes, que seria distribuída para várias regiões do Estado de São Paulo. Os detidos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e formação de quadrilha na delegacia de Várzea Paulista. Matéria ampliada às 14h55 com os nomes dos detidos