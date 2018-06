PM candidato e delegado trocam tiros no Rio após acidente O sargento da Polícia Militar Luis Henrique Banai, candidato a deputado estadual pelo PPS, e o delegado da Polícia Federal Cláudio Santos Monteiro trocaram tiros e saíram feridos, depois de um acidente de trânsito. Os dois estavam armados e sacaram seus revólveres em meio à discussão, no sábado à noite, na Barra da Tijuca. Banai levou quatro tiros e foi internado em estado grave no Hospital Lourenço Jorge, na Barra, onde passou por cirurgia ontem. O sargento, lotado no 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM), foi atingido com dois tiros no abdome, um na perna e um no pé. Já o delegado federal foi atingido no pé e levado à Clínica Rio Mar, na Barra, de onde foi transferido para a Tijutrauma, na Tijuca, zona norte. Uma versão preliminar dá conta de que o policial militar teria batido no carro do policial federal, dado dois tiros para o alto. O delegado teria respondido com os tiros. Os motivos dos disparos estão sendo investigados pela 16ª Delegacia de Polícia Civil (DP). O confronto aconteceu em frente a um posto de gasolina, na Avenida das Américas, uma das principais vias do bairro.