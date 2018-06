PM captura duas jiboias criadas em Sergipe

SÃO PAULO - Duas jiboias foram apreendidas na tarde desta quarta-feira, 27, em uma fazenda no município de São Cristóvão, Sergipe. A Polícia Militar foi acionada a pedido dos proprietários da fazenda. Segundo eles, os animais foram abandonados na propriedade na semana passada.

Segundo a PM, agentes do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) encontraram os animais em um recipiente próprio para cobras, já alimentados e domesticados. De acordo com as condições observadas, a polícia desconfia que os répteis eram criados em cativeiro como animais de estimação.

Uma das jiboias tem pouco mais de 2 metros de comprimento e a outra mede pouco mais de um metro. Os animais foram encaminhados para a reserva do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), onde serão avaliados e soltos em local adequado.

Manter animais em cativeiro configura crime ambiental previsto no artigo 29 da lei 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.