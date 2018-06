PM cerca região para prender assaltantes na Ilha do Governador

SÃO PAULO - Policiais militares montaram na manhã desta sexta-feira, 1º, barreiras em dois pontos da região do Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, para impedir a fuga de assaltantes.

Os PMs tentam prender quatro suspeitos de roubar uma agência bancária, localizada na Rua Cambaúba. Os criminosos armados invadiram a agência no período da manhã. Ninguém se feriu no assalto. Ainda não há informação sobre o montante roubado.