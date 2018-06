PM chefiava esquema de prostituição de menores

Uma investigação do Ministério Público com o apoio da Polícia Civil desmontou um esquema de exploração sexual de 16 mulheres, algumas adolescentes, comandado por um policial militar que fazia a guarda do Palácio Guanabara, sede do governo estadual do Rio. O cabo Adelino Correia, de 37 anos, e a mulher dele, Sandra Lopes Arruda, de 27, foram presos após um mês de investigação, iniciada após uma denúncia anônima que levou a Justiça a autorizar a escuta nos telefones do casal. Ontem, a polícia estourou a casa onde o casal mantinha duas mulheres, sendo uma delas menor, em cárcere privado. O cabo já foi investigado pela PM por suspeita de envolvimento em exploração sexual, mas nunca havia sido punido. "Apreendemos no armário do cabo no Palácio Guanabara material de propaganda da prostituição com o telefone celular cedido pela polícia para o cabo. Isso mostra um descaso total dele com poder público", declarou o promotor do Ministério Público Márcio Mothé, que disse que a pena da dupla pode chegar a 18 anos e não descartou a participação de outros policiais no esquema. De acordo com promotor, uma das mulheres exploradas pelo casal foi ameaçada pelo policial com a arma na cabeça quando pediu para deixar a casa onde elas eram mantidas na Favela da Tijuquinha, na Barra da Tijuca, onde o cabo comandava a milícia (grupo paramilitar de proteção paga), segundo os promotores. Algumas mulheres, a maioria vinda de Estados do Nordeste do País, moravam em um apartamento cedido pelo casal e tinham dívidas de R$ 19 mil com a dupla. A quantia era abatida dos programas e por isso entregues diretamente ao cabo, que também aplicava multas às mulheres e adolescentes por supostas infrações. "Algumas porque tinham feito sexo oral sem camisinha e cobrado pouco eram multadas em R$ 300", disse Mothé. O promotor afirmou que hoje aconteceria um evento chamado pelo grupo de "festa do batalhão" com a participação de mais de 100 PMs. A ligação para marcar a festa partiu da sala do serviço reservado do 31º Batalhão de Polícia Militar do Recreio dos Bandeirantes. Um PM que fez o telefonema foi preso administrativamente. Um grupo de norte-americanos também iria pagar pelos serviços do policial e teria um evento marcado durante um campeonato de golfe que acontecerá este mês. "Vão vir uns americanos jogar golfe aqui e vou precisar de umas criancinhas tuas", diz em um telefonema, um homem identificado como Kikinho. Um funcionário do Itanhangá Golfe Clube está sendo investigado, segundo o MP. A meninas, que declararam fazer R$ 600 em programas por dia, disseram que eram ameaçadas e agredidas pelo policial. Em um telefonema, Sandra avisa ao marido que deixou as jovens trancadas em casa porque elas demoraram a levantar. "Deixa elas trancadas e acabou", respondeu o policial.