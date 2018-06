PM da Bahia devolve documentos perdidos durante carnaval A partir desta segunda-feira, 26, a Polícia Militar da Bahia irá devolver documentos perdidos pelos foliões durante o carnaval de Salvador. No total, foram localizados 5.618 documentos - entre eles 3.440 carteiras de identidade, 68 de trabalho e 8 passaportes -, 217 a mais do que os recuperados no carnaval de 2006. Eles estão à disposição dos proprietários até 12 de março, no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), do Shopping Barra, na capital baiana. Quem for de outras cidades pode indicar uma pessoa, autorizada por procuração com firma autenticada em cartório, para reaver os documentos. Para saber se o documento perdido foi encontrado pela PM, o folião pode consultar a lista completa no site.