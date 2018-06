PM descobre depósito de munição e explosivos no Paraná

A Polícia Militar (PM) do Paraná descobriu um depósito de munição e explosivos em uma casa na Avenida Barão do Rio Branco, em Douradina, noroeste do Estado. O resultado do cumprimento de uma ordem de busca e apreensão no local foi divulgado nesta quarta-feira, 27. De acordo com a PM, foram recolhidos 820 cartuchos de munição de diversos calibres para uso em arma de fogo e mais 3.300 espoletas de diversas marcas. Na casa, os policiais do 7º Batalhão ainda encontraram 28 quilos de chumbo e 101 frascos de pólvora, além de diversas unidades de fogos de artifício de diferentes tamanhos. Também foram apreendidas 60 caixas de TNT B.50, o trinitro tolueno, que é um explosivo que serve de base para medir a potência de outros explosivos e é um dos mais potentes explosivos do mercado, usado até em artefatos militares. Segundo a polícia, o dono da casa mantinha o material armazenado para comércio. Ele foi preso e levado para a delegacia da cidade, junto com os produtos apreendidos.