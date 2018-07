PM descobre galpão com produtos roubados A Polícia Militar invadiu, nesta manhã, um galpão onde eram armazenados produtos roubados, na zona leste de São Paulo. De acordo com o Centro de Operações da PM (Copom), houve uma denúncia anônima dando conta de que no galpão, situado na Rua Fernando Alves Burgo, 245, no bairro de Guaianases, havia diversos aparelhos e movimentação suspeita. Os policiais militares invadiram o local e prenderam um homem e duas mulheres, que se apresentaram como donas do galpão. As primeiras informações dão conta de que o homem é ex-funcionário de uma loja, conseguiu uma cópia da chave do armazém desse estabelecimento e de lá roubava as mercadorias, levando-as depois para o galpão, em Guaianases. Os produtos são geladeiras, televisores, fogões e eletrodomésticos em geral. Os equipamentos lotaram um microônibus da Polícia Militar, um caminhão, uma Blazer e uma Ipanema. A carga e as pessoas detidas foram levadas para o 44o. Distrito Policial de Guaianases.