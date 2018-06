PM descobre refinaria de drogas na zona sul de São Paulo

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a descobrir, no início da tarde desta terça-feira, 3, uma refinaria de drogas em um barraco da favela Água Funda, localizada no bairro da Vila Guarani, zona sul de São Paulo. De acordo com a PM, os agentes chegaram ao local, por volta das 12h30, e perceberam que havia uma microcâmera instalada no barraco. Ao entrarem, os policiais encontraram cerca de 900 embalagens de cocaína embalada para comércio, 230 embalagens contendo crack, cerca de 1.400 gramas de maconha, 55 embalagens com um mesclado de maconha e cocaína, uma balança de precisão, sete litros de éter e dois litros de acetona. Os agentes vistoriaram toda a casa, mas ninguém foi detido. A droga e o material apreendido foram conduzidos para o 35º Distrito Policial, onde o caso foi registrado.