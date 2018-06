PM desocupa imóvel e sem-teto são presos no Centro de SP As cerca de 20 famílias de sem-teto que invadiram um imóvel do Tribunal de Justiça, na Rua Tabatingüera, 34, no Centro de São Paulo, na noite desta sexta-feira, 27, já foram retiradas do prédio na manhã deste sábado, segundo informações da polícia militar. A desocupação foi feita durante a manhã pela PM, policias do Garra e do Goe. Cerca de 30 pessoas acabaram sendo levadas ao 1º DP. Dessas, seis foram presas em flagrante acusadas de formação de quadrilha, danos ao patrimônio, desacato à autoridade e cárcere privado, pois mantiveram um zelador do prédio retido dentro do imóvel. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), os ocupantes atiraram pela janela objetos como televisores, móveis e processos.