PM detém 41 durante festa de suposto traficante em Salvador

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

A Polícia Militar deteve 41 pessoas que estavam em uma festa de aniversário de um suposto traficante, em Salvador, na Bahia. Todas foram levadas para a delegacia e pelo menos 10 permaneceram presos na tarde desta segunda-feira, 3.

Segundo a PM, após uma denúncia anônima, por volta das 16h30, os policiais foram até um campo de futebol society, no Campo Rei da Bola, no bairro Brotas, onde estava acontecendo uma partida de futebol amador, parte da festa de aniversário de um dos suspeitos, com prenome Murilo.

No local, 41 pessoas foram detidas e foram apreendidas munição calibre .45 e uma pequena quantidade de drogas (maconha e crack). Todos foram conduzidos para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), onde seis dos suspeitos tinham mandado de prisão em aberto, dois permaneceram detidos para averiguação e dois foram autuados em flagrante.