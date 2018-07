PM detém comerciante com carros clonados A polícia deteve na madrugada deste domingo, na zona sul da capital paulista, um comerciante de 69 anos suspeito de envolvimento em clonagem de veículos. Após denúncia anônima, policiais da Rota - Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar - descobriram com Otávio Miniguini quatro Volkswagen Golf, sendo dois pretos e outros dois na cor prata, ano de fabricação 2000, cada par com placas idênticas. Os veículos foram encontrados na casa do comerciante, na rua Professor Luís Oliani, no bairro do Morumbi, e no restaurante dele, o Natureba, situado na rua Tenerife, na Vila Olímpia. Miniguini disse que comprou em leilões dois dos carros, batidos, e entregou os papéis para que um despachante regularizasse a documentação. Mas não soube explicar porque os carros voltaram com as placas iguais. Os veículos de cor prata estão no nome de um filho do comerciante. O delegado Roberto dos Santos Moraes, do 34º Distrito Policial, indiciou Miniguini por adulteração de sinal identificador de veículo automotivo. Ele vai solicitar à empresa fabricante dos veículos as fichas de montagem dos carros, conhecidas como cartas-laudo. Só então os modelos, que foram apreendidos, serão periciados. O comerciante, que já possuia passagens pela polícia, foi liberado e responderá ao inquérito em liberdade.