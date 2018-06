PM do Rio anuncia novos comandantes para 20 batalhões

SÃO PAULO - A Polícia Militar divulgou no fim da manhã desta quarta-feira, 12, uma lista com o nome dos novos comandantes dos batalhões do Rio de Janeiro, indicados pelos Comandos de Policiamento de Área (CPA), a quem as unidades estão diretamente subordinadas. Segundo a PM, o processo de renovação do comando dos batalhões continua e até o final da semana, novos nomes devem anunciados pelo comandante-geral.

Entre as mudanças apresentadas pelo comandante-geral, coronel Erir Ribeiro Costa Filho, está a permanência dos comandantes nos batalhões por um prazo mínimo de um ano. A ideia é permitir que o oficial conheça melhor a área de atuação da unidade, suas peculiaridades e problemas, além de se aproximar mais da tropa e da comunidade. Caso sejam bem avaliados, os comandantes poderão ter suas nomeações prolongadas por mais um ano.

O processo de nomeação foi precedido de uma avaliação da ficha disciplinar e judiciária dos oficiais escolhidos, para garantir que os comandantes comissionados estejam dentro do perfil definido pelo comando da corporação para liderar a tropa.

Veja os nomes abaixo:

2º BPM Tenente-Coronel PM Reynaldo Salvador Lemos

3º BPM Tenente-Coronel PM Ivanir Linhares Fernandes Filho

4º BPM Tenente-Coronel PM Ronal Langres Freitas de Santana

6º BPM Tenente-Coronel PM Márcio Oliveira Rocha

12º BPM Coronel PM Wolney Dias Ferreira

15º BPM Tenente-Coronel PM Claudio de Lucas Lima

16º BPM Tenente-Coronel PM Marcos Vinícius da Silva Mello

17º BPM Tenente-Coronel PM Ezequiel Oliveira de Mendonça

20º BPM Tenente-Coronel PM Marcos Borges Silva

21º BPM Tenente-Coronel PM Marcelo Pereira Rocha

22º BPM Tenente-Coronel PM Rogério Martins da Silva

23º BPM Coronel PM Álvaro Sérgio Alves de Moura

25º BPM Coronel PM Gilmar Barros dos Reis

34º BPM Tenente-Coronel PM Ricardo Bakr de Souza Faria

35º BPM Tenente-Coronel PM Wagner Guerci Nunes

39º BPM Tenente-Coronel PM Célia Gonçalves Rodrigues

BPRv Tenente-Coronel PM Oderlei dos Santos Alves de Souza

BPFMA Tenente-Coronel PM André Luíz Araujo Vidal

RCECS Tenente-Coronel PM Cláudia de Mello Lovain M. Cardozo

BPTur Tenente-Coronel PM Joseli Cândido da Silva